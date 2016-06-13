兴业证券被证监会立案调查 因涉嫌未按规定履行法定职责

路透上海6月13日 - 中国中型券商--兴业证券(601377.SS)周一早间公告称，公司周日收到中国证监会相关通知，因公司涉嫌未按规定履行法定职责，证监会决定对公司立案调查。

公告未解释被调查的具体原因。此前暴露的欣泰电气(300372.SZ)欺诈发行案中，兴业证券为欣泰电气的主承销商和保荐人。

兴业证券公告称，公司将全面配合监管部门的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。

欣泰电气6月初公告称，收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，因公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规，证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。

根据相关规定，若上市公司确认存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，该公司股票将被深交所暂停上市。那样，欣泰电气有望成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。

兴业证券上周三收报7.92元，上周四至周五因公众假期，A股市场休市。（完）