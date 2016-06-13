兴业证券被证监会立案调查 因涉嫌未按规定履行法定职责

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月13日 - 中国中型券商--兴业证券(601377.SS)周一早间公告称，公司周日收到中国证监会相关通知，因公司涉嫌未按规定履行法定职责，证监会决定对公司立案调查。
公告未解释被调查的具体原因。此前暴露的欣泰电气(300372.SZ)欺诈发行案中，兴业证券为欣泰电气的主承销商和保荐人。
兴业证券公告称，公司将全面配合监管部门的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。
欣泰电气6月初公告称，收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，因公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规，证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。
根据相关规定，若上市公司确认存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，该公司股票将被深交所暂停上市。那样，欣泰电气有望成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。
兴业证券上周三收报7.92元，上周四至周五因公众假期，A股市场休市。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。