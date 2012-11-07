游艇商法拉帝拟收购中国品牌 瞄准当地中产需求--执行长

路透米兰11月6日电---意大利豪华游艇制造商法拉帝(Ferretti)执行长弗路裘(Ferruccio Rossi)周二对路透表示,公司考虑在2014年初购买一个中国品牌,以满足中国中产阶级日益上升的需求.中国山东重工集团是法拉帝的控股方.

"我们希望进入所谓的娱乐休闲领域,通过本地品牌和本地制造厂,为中国中产阶层生产6-8米长的较小游艇,"弗路裘在一款Riva游艇发布会的间隙表示.

"这项收购可能会在12-18个月後进行."弗路裘接受访问时称.

弗路裘表示,法拉帝亦考虑未来3-4年在某个亚洲证交所上市,证实了山东重工集团1月收购法拉帝时宣布的计划.

山东重工1月同意收购法拉帝75%的股权,进军规模70亿欧元的全球游艇业,并满足中国消费者日益增加的奢侈品需求.

山东重工是潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的母公司,该集团已向法拉帝共计投资3.74亿欧元(4.7808亿美元),其中包括1.96亿欧元债务融资.

苏格兰皇家银行(RBS.L)和Strategic Value Partners持有法拉帝另外的25%股权.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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