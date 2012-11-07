游艇商法拉帝拟收购中国品牌 瞄准当地中产需求--执行长

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透米兰11月6日电---意大利豪华游艇制造商法拉帝(Ferretti)执行长弗路裘(Ferruccio Rossi)周二对路透表示,公司考虑在2014年初购买一个中国品牌,以满足中国中产阶级日益上升的需求.中国山东重工集团是法拉帝的控股方.
"我们希望进入所谓的娱乐休闲领域,通过本地品牌和本地制造厂,为中国中产阶层生产6-8米长的较小游艇,"弗路裘在一款Riva游艇发布会的间隙表示.
"这项收购可能会在12-18个月後进行."弗路裘接受访问时称.
弗路裘表示,法拉帝亦考虑未来3-4年在某个亚洲证交所上市,证实了山东重工集团1月收购法拉帝时宣布的计划.
山东重工1月同意收购法拉帝75%的股权,进军规模70亿欧元的全球游艇业,并满足中国消费者日益增加的奢侈品需求.
山东重工是潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的母公司,该集团已向法拉帝共计投资3.74亿欧元(4.7808亿美元),其中包括1.96亿欧元债务融资.
苏格兰皇家银行(RBS.L)和Strategic Value Partners持有法拉帝另外的25%股权.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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