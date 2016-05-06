中国电动两轮车品牌雅迪IPO拟筹高至19亿港元--销售文件

路透香港5月6日 - 据路透获得的销售文件显示，中国最大电动两轮车品牌雅迪集团控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至19亿港元，本月19日挂牌上市。

文件显示，雅迪初步拟发售7.5亿股股份，招股价区间为1.72-2.48港元，集资12.9-18.6亿港元（1.66-2.4亿美元），其中96%为新股，4%旧股。

该公司已锁定两名基础投资者Hong Kong Kunsheng Investment以及Keenway International Investment，合共认购3,000万美元的股份。

雅迪已于周四展开国际配售，预计5月13日定价，19日在联交所挂牌上市，新股编号“1585.HK”，保荐人为中信建投国际。

据载于联交所的上市文件显示，雅迪以2015年收入和净利润计是中国最大电动两轮车公司（包括电动踏板车及电动自行车），市场份额分别为10.5%及24%；并占中国电动两轮车总出口量1.9%。

该公司总部位于江苏省，除无锡生产基地外，亦在天津、慈溪及东莞设有三个生产基地，去年末年产能约500万台。去年中与专门研究及开发尖端电动两轮车的美国Lightning Motors订立战略合作协议共同开发和生产高端产品，同年12月收购Lightning Motors约11.1%的股权。雅迪在中国拥有664项专利，其中15项为发明专利。

于2015年，雅迪录得收入64.3亿元人民币，经调整净利润3.5亿元，分别按年增长10%及24%。（完）