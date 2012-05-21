雅虎接近以71亿美元向阿里巴巴回售部分持股--消息

路透纽约5月20日电---熟悉情况的消息人士表示,雅虎(YHOO.O)周日接近达成协议,以71亿美元将其所持的部分阿里巴巴集团股票回售给後者.

消息人士称,根据这份最早料於周日夜间公布的协议,雅虎将出售所持阿里巴巴40%股份中的一半,该交易需纳税.

消息人士还表示,雅虎计划将部分所得资金用於股票回购.该消息人士要求匿名,因此事尚未公开.

雅虎和阿里巴巴代表未立即发表评论.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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