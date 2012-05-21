雅虎接近以71亿美元向阿里巴巴回售部分持股--消息

16家美国企业CEO共同呼吁国会通过边境税
路透华盛顿2月21日 - 美国16家企业执行长呼吁国会通过一项范围广泛的税法修订案，当中包含极具争议的边境税。这些企业中包括波音(Boeing)、卡特彼勒(Caterpillar)以及通用电气(奇异,GE)等。
路透纽约5月20日电---熟悉情况的消息人士表示,雅虎(YHOO.O)周日接近达成协议,以71亿美元将其所持的部分阿里巴巴集团股票回售给後者.
消息人士称,根据这份最早料於周日夜间公布的协议,雅虎将出售所持阿里巴巴40%股份中的一半,该交易需纳税.
消息人士还表示,雅虎计划将部分所得资金用於股票回购.该消息人士要求匿名,因此事尚未公开.
雅虎和阿里巴巴代表未立即发表评论.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。
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