雅虎将潜在竞购方提交要约的截止日推迟一周--Re/code

路透4月8日 - 科技新闻网站Re/code援引知情消息人士报导，雅虎(YHOO.O)将对其业务提出收购要约的最后期限推后一周至4月18日。

华尔街日报此前报导，雅虎原定4月11日是提交初步收购要约的截止日期。

雅虎在放弃剥离对中国阿里巴巴集团(BABA.N)的持股之后决定出售其核心网络业务。

彭博周四报导，Verizon Communications Inc (VZ.N)准备对雅虎网络业务提出收购要约，为了让收购胜算更大，Verizon还对雅虎日本(4689.T)的股权提出收购要约。

彭博援引消息人士称，谷歌也在考虑竞购雅虎的核心业务。

但Re/code的Kara Swisher称，谷歌提出收购的“可能性很小”。

雅虎发言人Rebecca Neufeld表示，公司对此不予置评。

雅虎股价周五收低0.3%，报36.07美元。(完)