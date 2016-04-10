雅虎将潜在竞购方提交要约的截止日推迟一周--Re/code

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透4月8日 - 科技新闻网站Re/code援引知情消息人士报导，雅虎(YHOO.O)将对其业务提出收购要约的最后期限推后一周至4月18日。
华尔街日报此前报导，雅虎原定4月11日是提交初步收购要约的截止日期。
雅虎在放弃剥离对中国阿里巴巴集团(BABA.N)的持股之后决定出售其核心网络业务。
彭博周四报导，Verizon Communications Inc (VZ.N)准备对雅虎网络业务提出收购要约，为了让收购胜算更大，Verizon还对雅虎日本(4689.T)的股权提出收购要约。
彭博援引消息人士称，谷歌也在考虑竞购雅虎的核心业务。
但Re/code的Kara Swisher称，谷歌提出收购的“可能性很小”。
雅虎发言人Rebecca Neufeld表示，公司对此不予置评。
雅虎股价周五收低0.3%，报36.07美元。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。