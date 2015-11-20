股东Starboard要求雅虎放弃剥离阿里持股 转为出售核心业务（更新版）

路透11月19日 - 维权投资者、对冲基金Starboard Value LP出于税务担忧，要求雅虎(YHOO.O)放弃剥离阿里巴巴(BABA.N)持股的计划，并敦促该公司出售核心搜索和展示广告业务。

Starboard主管Jeff Smith周四在给雅虎的信件中称，雅虎目前手中净现金以及出售业务获得的资金可以通过股票回购和派息方式返给股东。

Starboard称，之所以公开这封信，是因为过去一年与公司私下沟通的努力毫无成效。

美国国税局9月拒绝雅虎有关裁决该交易是否免税的要求，在此之前，Starboard支持雅虎剥离阿里巴巴持股。

如果剥离后国税局认定该交易需要缴税，那么雅虎股东最终可能需支付约120亿美元税费。该交易料在12月底前结束。截至周三收盘，雅虎市值约310亿美元。

“如果继续推进当前计划，我们认为，做错的潜在代价可能太大，做对的潜在回报也并不比其他选择好很多，”Smith表示。

雅虎拒绝就此置评。雅虎股价盘中上扬，收盘跌1%。阿里巴巴股价收升0.23%，涨幅较盘中回落。

雅虎搜索与展示广告业务一直处境艰难，执行长梅耶尔重振该业务的努力也成效不彰。该业务占公司总营收的很大一部分。

许多分析师认为该业务几乎没什么价值，称雅虎的价值主要体现在亚洲资产：在阿里巴巴的持股以及在雅虎日本(4689.T)持股35%。

SunTrust Robinson Humphrey的Robert Peck称，雅虎核心业务可能吸引私募股权公司、媒体和通信企业以及软银(9984.T)等企业。

华尔街日报周四稍早报导了Starboard的提议。(完)