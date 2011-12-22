雅虎考虑出售亚洲资产 以重振公司--消息（更新版）

(新增细节)

* 如果达成交易,雅虎对阿里巴巴持股将降至15%

* 雅虎将出售所持雅虎日本的所有股权

* 亚洲资产估值相当於每股雅虎14美元

* 雅虎董事会周四将进行讨论

* 雅虎股价大涨

路透纽约/旧金山12月21日电---了解内情的消息人士周三表示,雅虎(YHOO.O)正在考虑一项计划,通过规模约170亿美元的复杂股权交易,出脱所持多数重要亚洲资产.华尔街欢迎此举,推动雅虎股价大涨.

消息人士说,雅虎董事会周四将讨论这项交易.最近雅虎提出若干提议以振兴公司,这是最新的一个.

一名要求匿名的消息人士称,董事会目前无意考虑出售整个公司.

雅虎在与谷歌(Google)(GOOG.O)和Facebook等网络巨头的竞争中愈发吃力,迫使其设法调整业务.

雅虎市值约185亿美元.该公司9月撤换了执行长Carol Bartz.

雅虎股价周三逆转跌势,终场收高近6%报15.99美元.盘後继续上扬至16.09美元.

一位消息人士指出,按170亿美元的估值,该交易意味着亚洲资产相当於每股雅虎14美元.上述估值中包括根据最新提议雅虎将保留的阿里巴巴股份.

GAMCO investors基金经理Lawrence Haverty指出,上述交易基本表明,作为雅虎核心的美国互联网业务对应的估值仅有每股2美元.GAMCO investors持有雅虎股份.

Haverty并称,鉴於雅虎的资产负债表上的每股现金约为2美元,上述交易将给雅虎的核心业务留下充足的发展空间.

**无需纳税的交易**

阿里巴巴掌门人马云曾多次表示,他愿意回购雅虎持有该公司的股份,阿里巴巴是亚洲最大的互联网公司之一.投资者一直认为,雅虎投资阿里巴巴以及持有雅虎日本35%股份,恰恰是这家美国公司最宝贵的资产.

消息人士称,根据拟达成的交易,雅虎将把持有的阿里巴巴40%股权多数卖回给後者,并将所持雅虎日本(4689.T)的股权全部售予日本软银(9984.T).

消息人士并称,阿里巴巴和雅虎日本将各自创设独立的法律实体,并将注入现金和运营资产,然後与雅虎进行交易,使得该交易无需缴纳税款.

消息人士提到,在完成交易後,雅虎将保留阿里巴巴的15%股份.

消息人士还表示,交易的确切规模取决於资产如何估价.

目前尚未联系到雅虎就此置评.该消息最先由纽约时报报导.(完)

--编译 王丽鑫/肖群英;审校 张涛

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