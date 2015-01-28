雅虎计划免税剥离所持阿里巴巴股份

路透旧金山1月27日 - 雅虎(YHOO.O)公布了一项免税剥离其所持阿里巴巴(BABA.N)15%股权的计划，这是备受期待的雅虎剥离其所持阿里巴巴股权进程的第一步。这部份股权的估值大约为400亿美元。

雅虎股价在周二盘后交易中大涨约7%至51.45美元。此前雅虎并公布季度获利略高于分析师预计，但营收略逊于预期。

雅虎股东认为，将雅虎所持阿里巴巴股份分拆出来，价值会更高，因剥离阿里巴巴股份不适用于出售股份需缴纳的35%税率。

“这可能是最好的结果，”BGC Partners分析师Colin Gillis表示，“主要是资金将归于股东，不会用于并购。股东们不愿浪费这些钱。”

雅虎市值约为450亿美元，而仅其所持的阿里巴巴股权就价值近400亿美元，意味着目前雅虎核心业务所代表的股票价值很低。一些投资者认为，雅虎的电子邮件、网站和其他业务价值介于70-80亿美元。

虽然这项资产剥离计划将为雅虎带来税务优惠，并使该公司得以简化业务结构，但也让执行长梅耶尔面临更大压力，必须增强核心的媒体和广告业务。

雅虎2014年第四季扣除支付给伙伴网站费用后的营收较上年同期下滑1.8%至11.8亿美元，略低于华尔街预期。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期为11.85亿美元。

雅虎表示，第四季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.30美元，较汤森路透I/B/E/S访问分析师的平均预估高出0.01美元。

雅虎正尝试扭转多年来的营收下滑局面。自梅耶尔在两年多前接任公司执行长，领导公司实施复兴计划后，来自投资者的压力有增无减。

维权投资者Starboard在9月表示，已经取得了雅虎相当数量的股份，并敦促公司降低成本、考虑与美国线上(America Online)AOL.N合并、同时迅速将亚洲资产“货币化”。这些亚洲资产已经超出了雅虎实际的业务范围。

雅虎表示，其董事会已批准了一项免税剥离手中所持阿里巴巴股权的计划，并将这部分股权注入新组建的独立注册的投资公司。雅虎称，该新公司股票将按比例分配给雅虎股东。交易预计将在2015年第四季结束。

雅虎称，该新的实体将包括雅虎所持的3.84亿股阿里巴巴的股票，以及一个未指明的“遗留和附属的”雅虎业务。

美银美林(BAC.N)、高盛(GS.N)和摩根大通证券(JPM.N)担任此项交易的金融顾问。

这笔阿里巴巴股权第二大分拆交易，预计不会对这家快速成长的电商公司的管理产生太大影响，但对于那些出于某些原因不想直接购买阿里巴巴股票的投资者来说，这项股权分拆提供了一个选择。

雅虎对阿里巴巴的持股可追溯到2005年，当时在雅虎联合创始人杨致远的努力下，雅虎向阿里巴巴支付10亿美元，购得后者40%的股权。(完)

(编译 许娜/徐文焰/王颖；审校 李婷仪/戴素萍)

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