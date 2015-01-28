《热点透视》雅虎欲分拆阿里巴巴持股 CEO梅耶尔争取公司转型时间

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 张明钧

路透纽约1月27日 - 雅虎(YHOO.O)将出脱手上持有、总值400亿美元的中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)持股给公司股东，这可能是维权股东最为轻松获胜的一次。涉入此事且盛气凌人的维权股东Starboard Value可能拿这件事情来说嘴，但显然这也是公司多年来的目标。虽然雅虎规模小得多的核心事业此后将无处躲藏，但这起出脱持股行动将可以给雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)多一年时间来扭转乾坤。

雅虎目前仍持有15%的阿里巴巴股权，将把这部分股权置于一新的投资实体，为了取得免税待遇，该公司必须转移一些规模较小的运营业务过去，之后这个投资实体的股权将派发给雅虎现有股东。Starboard等股东还提议雅虎也分拆手中持有的70亿美元雅虎日本(4689.T)股权，但分拆阿里巴巴的规模显然要大上许多，新成立的投资实体几乎可以说是阿里巴巴的分身。雅虎给这个投资实体取了个直白名号--SpinCo。

尽管如此，SpinCo可能较阿里巴巴股价有所折价，因为SpinCo将无法取得所有权，否则若出售阿里巴巴持股则仍有可能遭课征美国资本利得税。不过搞清楚该如何推动此交易，实为梅耶尔及她同僚的一大成就，而投资人对分拆消息的回应是，推动雅虎约500亿美元的市值增加7%。

然而雅虎第四季的主要获利数据则难以让人怀抱希望。营收及获利双双较上年同期下滑。雅虎财报的主要指标中，唯有员工人数及现金余额呈现增长，而现金余额增长有部分要拜在阿里巴巴首次公开发行(IPO)中出售部分持股之赐。

自2012年中掌权至今的梅耶尔口气相当肯定，认为形势很快就会朝更为正面的方向发展。她将之归因于可能推动的收购案，如视频广告公司BrightRoll，以及其他投资领域有所改善，如移动服务营收较第三季增长23%。这些“转型”业务正在成长，但还不足以让整体数据表现转向。

目前分拆持股的法务细节尚不明朗，还需要经过美国国税局(IRS)的裁示，同时也要等到雅虎手中的阿里巴巴持股的闭锁期结束。因此分拆持股可能要等到今年最后一季才会实现。当雅虎完成分拆阿里巴巴持股，卸下阿里巴巴所赋予雅虎的保护色，梅耶尔就需拿出能够创造利润的新事业。(完)

(译文审校 许娜)