雅虎有望免税剥离所持阿里巴巴股份 税规改变恐慌言之过早

路透5月20日 - 分析师表示，雅虎(YHOO.O)有望免税剥离所持有的阿里巴巴(BABA.N)股份。在担心美国税规可能改变，致使该公司股价周二下跌后，如今股价已扳回多数跌幅。

雅虎股价周三在Nasdaq收升1.81美元至42.73美元。周二时一度挫跌3.38美元，市值蒸发逾30亿美元，因此前美国国税局官员表示，可能考虑改变其剥离规定。

“任何事都有可能发生，但我将要押注这不会影响到雅虎剥离阿里巴巴股份，”Axiom Capital分析师Victor Anthony对路透表示。

Raymond James分析师表示，免税剥离的可能性较高，不过，将可能性预估从80%降至60%。

不过Anthony说，税规的变化将对雅虎剥离雅虎日本(4689.T)的能力带来一些风险。

这家搜索领域巨头上月表示，已聘请顾问帮助评估剥离雅虎日本股权的选项。分析师估计，该交易可能会令雅虎录得逾50亿美元税后利得。

雅虎计划剥离所持的340亿美元阿里巴巴股份以及Yahoo Small Business，将它们注入到一家上市公司。Yahoo Small Business提供域名和本地营销服务。雅虎在第一季度就剥离事项向美国国税局提交了申请。

按照当前的税规，若被剥离的实体拥有活跃业务，则剥离可以免税。

SunTrust Robinson Humphrey的分析师Robert Peck写道，如果剥离交易被课以40%的最高税率，则雅虎持有的阿里巴巴股份价值可能仅为200亿美元左右。

不过，美国国税局不太可能在华盛顿特区律师协会(Washington, D.C. Bar Association)活动中，借由一位“非高层”官员来宣布如此重要的调整。

雅虎的一位发言人称，公司计划在第四季度完成剥离，并称美国国税局已表示，不会冻结已进入程序的申请。

“官方有些怀疑雅虎spinco只是其投资控股的一个外壳，新的税规将给拆分的方法和活跃业务水平设立新规则，”Guggenheim Securities分析师Chris Krueger说。

Yahoo Small Business的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为5,000万美元。

即使美国国税局改变规定，认定雅虎计划中的分拆应当缴税，雅虎或也能找到办法缓解冲击。

野村分析师Anthony DiClemente认为，雅虎可以透过分拆核心业务，把所谓的活跃业务与其免税的亚洲资产放到一起，达到类似效果。

还有一个办法是把雅虎全部出售，或许卖给阿里巴巴。

BGC Partners分析师Colin Gillis对路透说，阿里巴巴集团主席马云可能以现金加股票形式来收购雅虎，从而拿回阿里巴巴股票，基本形同收回刚发行的股份。

Gillis说：“因为他这么做有税负优势，除了他之外，没有第二个买家能做到。”(完)

(编译 戴素萍/汪红英/李婷仪 审校 杜明霞/王丽鑫)

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