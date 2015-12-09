（更正）焦点：雅虎不会剥离阿里巴巴股权 考虑出售核心业务--CNBC

(更正：因英文原文有误，内文第五段雅虎持有的雅虎日本股权价值应为“85亿美元”，非“240亿美元”)

路透旧金山/班加罗尔12月8日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，雅虎(YHOO.O)在考虑出售其核心的互联网业务，但不会出售阿里巴巴(BABA.N)持股，并称雅虎最快将在周三发布声明。

上述举措是对雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)毫不留情的打击。梅耶尔原本计划出售300亿美元阿里巴巴股权，并重振核心互联网业务，重点放在不断增长的移动、视频与社交媒体广告。

目前暂时未能联系到雅虎置评。该公司股价在盘后交易中上涨逾2%。阿里巴巴股价上扬1.3%。

雅虎的核心业务包括在旗下受欢迎的新闻和体育网站销售、研发与播放广告，电子邮件服务和Tumblr等产品。

CNBC报导称，雅虎也在考虑如何处理雅虎日本的股权。雅虎拥有该公司35%股权，以当前汇率计算价值约85亿美元。

CNBC周二引述未具名消息人士报导，没有公布核心互联网业务可能的价格。分析师和银行家估计价格可能介于20-80亿美元，很多人预计价格可能为40亿美元，但也有人认为价值低于零。

完成这些出售交易后，基本上只剩下对阿里巴巴和雅虎日本的持股。

“这无疑是朝正确方向迈进的一步，”Mizuho Securities USA分析师Neil Doshi说。

潜在买家包括私募股权公司、媒体业者和互联网公司。美国最大移动通讯业者威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)财务长周一表示，该公司可能考虑购买雅虎的核心业务，但未提及价格。

上周雅虎董事会召开了三天的会议。维权投资者Starboard Value LP向雅虎施压，要求出售核心业务，而非推进剥离在阿里巴巴300亿美元持股的计划。

梅耶尔在1月宣布剥离阿里巴巴股权计划时表示，该项交易将是免税的，但美国国税局不愿予以证实。剥离所衍生出的课税问题，可能让雅虎的股东为了120亿美元而身陷困境。

研究公司The Edge Consulting Group的Jim Osman表示，“由于牵扯到课税问题，不太可能进行剥离；一旦雅虎正式宣布，Starboard即可宣称大获其胜...因此这对Starboard来说，真的是很好的公关行动。”

雅虎若出售核心网路业务，实际上将等于让雅虎身为一家重要的美国科技公司的地位划下终点，同时也等于承认了梅耶尔重振业务的努力几乎功败垂成。

但一位分析师表示，这对梅耶尔来说，不尽然是个挫败。

“这对她来说，有可能是个双赢局面，”Doshi表示。“她可以把公司卖掉，优雅地退出，或可加入一家规模较大公司或私募股权团队，而且仍然可以继续经营事业。”(完)