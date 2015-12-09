雅虎取消剥离阿里巴巴股权的计划

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月9日 - 雅虎(YHOO.O)表示，取消了剥离阿里巴巴(BABA.N)股权的计划，称是出于税务考虑。
雅虎周三表示，除了阿里巴巴股权，雅虎的资产与负债将转移至一家新公司，导致产生两个单独的公开上市实体。
新公司的股票将按比例分配给雅虎股东。
雅虎股价在周三盘前交易中涨2%，报35.53美元。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。