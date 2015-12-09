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国际财经 | 2015年 12月 10日 星期四 07:23 BJT

雅虎取消剥离阿里巴巴股权的计划

路透12月9日 - 雅虎(YHOO.O)表示，取消了剥离阿里巴巴(BABA.N)股权的计划，称是出于税务考虑。

雅虎周三表示，除了阿里巴巴股权，雅虎的资产与负债将转移至一家新公司，导致产生两个单独的公开上市实体。

新公司的股票将按比例分配给雅虎股东。

雅虎股价在周三盘前交易中涨2%，报35.53美元。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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