焦点：雅虎剥离阿里巴巴持股计划大逆转 改为剥离核心业务

路透旧金山/班加罗尔12月9日 - 在维权投资者的压力下，雅虎(YHOO.O)周三搁置剥离对中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)持股的计划，并称考虑成立单独的公司持有其余下资产。这些投资者担心剥离阿里巴巴持股会导致数以十亿计的纳税。

上述举措是对雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)毫不留情的打击。梅耶尔原本计划出售300亿美元阿里巴巴股权，并重振核心互联网业务，包括在旗下受欢迎的新闻和体育网站销售广告。

投资者反响并不热烈，他们在考虑“反向分拆”的复杂性。雅虎股价盘中多在平盘下方，终场收跌1.3%，报34.40美元。

“公司在走下坡路，”Cornerstone Financial Partners高级合伙人、雅虎前股东Jeffrey Carbone称“雅虎现在处境艰难。”

雅虎表示，不打算出售核心业务；但此举实际等同于为新的实体征求出价。部份投资者原希望雅虎出脱核心业务。

“董事会并未决心出售公司或任何部分，”雅虎董事长Maynard Webb在与投资人的电话会议上表示。“我们相信雅虎的价值仍被严重低估，我们正专注于实现及揭开公司的价值。”

这家新的上市公司将囊括雅虎的网路事业，以及在雅虎日本(4689.T)持有的35%股权；以当前汇率计算，价值约为85亿美元。

雅虎持有的阿里巴巴股权价值超过300亿美元，占雅虎目前市值320亿美元的大部分。

但打造一家新的实体，可能令梅耶尔无法聚焦于扭转网路业务表现；雅虎表示，可能要花到一年或以上的时间，才能完成新公司的设立。

梅耶尔的努力迄今几无实质成效。自从她在2012年中接任执行长以来，雅虎的营收小幅下滑，股价基本上与三年前持平，且未从市场领导者谷歌处抢下任何市场。

“网路业务所面临的挑战并不会因为出售而有所改观，”Boenning & Scattergood分析师Murali Sankar表示。“考虑到规模和资产性质，我认为不大可能出售，但如果他们想要剥离某些资产的话，可能会为买家减轻税负。”

雅虎曾经打算剥离阿里巴巴的股权，但该计划在9月时遭遇阻力，当时美国国税局驳回了该公司提出的裁定此项交易为免税的请求，而这可能会导致股东支付数十亿美元税款。

维权投资者Starboard Value LP在11月要求雅虎放弃剥离阿里巴巴的计划，并出售核心的搜索和陈列式广告业务。Starboard此前曾支持剥离阿里巴巴。

分析师称，有监于新实体估值将低于阿里巴巴股权价值，若交易无法免税的话，所负担的税负也有限。

Sterne Agee CRT分析师在报告中写道，在最坏的情况下，税负为53亿美元，反观剥离阿里巴巴则可能带来133亿美元的税负。

雅虎高管在电话会议上表示，他们仍相信最初的剥离计划将可免税，但可能面临巨额税负的恐惧令投资者不安。

雅虎财务长Ken Goldman在电话中表示，新计划将需要公司取得多方面的许可，包括监管层、股东、债券持有人、业务伙伴以及其他“太多而无法一一列举”的人。

他补充称，原来剥离阿里巴巴股权的计划要简单得多。

**作为收购目标仍有吸引力**

面对来自Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌、以及Facebook(FB.O)的竞争，雅虎互联网业务增长艰难。雅虎的互联网业务包括在其新闻与体育网站销售搜索和播放广告，以及电邮服务等。

不过根据监测公司Alexa的数据，Yahoo.com仍是日访问量排名第五的网站，这可能令其对电信运营商或私募股权公司而言仍是有吸引力的收购目标。

FBR Capital表示，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)可能成为雅虎互联网业务的买家。威瑞森通讯周一称，如果与公司战略契合，可能考虑买下雅虎的核心业务。

美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)执行长Leslie Moonves本月初在一个活动上表态，该公司不会收购雅虎业务。(完)