雅虎将推进剥离阿里巴巴股份计划

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月28日 - 雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)表示，尽管美国国税局拒绝就交易是否免税进行裁决，但公司仍将推进剥离阿里巴巴集团(BABA.N)股份的原定计划。
雅虎股价盘后涨4%至28.71美元。
雅虎在周一提交给监管部门的文件中称，上述剥离股份的交易还需满足其它一些特定条件，包括依据美国联邦税法，交易获得免税待遇的法律意见。(1.usa.gov/1FxLxDD)
投资者密切追踪上述计划，将其视为释放该公司价值的一个途径。
雅虎预计交易将在截至12月31日的第四季度完成。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。