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国际财经 | 2015年 11月 20日 星期五 07:17 BJT

雅虎一股东呼吁该公司停止其出售所持阿里巴巴股权的计划

路透11月19日 - 华尔街日报报导，雅虎(YHOO.O)股东Starboard Value LP呼吁该公司停止出售其所持阿里巴巴(BABA.N)股权的计划，因此次出售可能带来税务支出。

在周四早盘交易中，雅虎股价下跌0.94%，报33.29美元；阿里巴巴股价上扬0.9%，报78.39美元。(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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