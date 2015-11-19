雅虎一股东呼吁该公司停止其出售所持阿里巴巴股权的计划

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月19日 - 华尔街日报报导，雅虎(YHOO.O)股东Starboard Value LP呼吁该公司停止出售其所持阿里巴巴(BABA.N)股权的计划，因此次出售可能带来税务支出。
在周四早盘交易中，雅虎股价下跌0.94%，报33.29美元；阿里巴巴股价上扬0.9%，报78.39美元。(完)
(编译 于春红; 审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。