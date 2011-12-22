雅虎拟售所持多数阿里巴巴股权及在雅虎日本持股--消息

知情人士周三透露，雅虎正在考虑一项计划，削减对中国阿里巴巴集团和雅虎日本分支的持股。这是该公司规模约170亿美元的复杂股权交易的一部分。一位消息人士称据拟达成的交易，雅虎将把持有的阿里巴巴40%股权多数卖回给後者，并将所持雅虎日本的股权全部售予日本软银，以换取现金和资产。路透