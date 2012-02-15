雅虎与阿里巴巴谈判又陷入僵局--消息人士

路透2月14日电---据知情消息人士透露,雅虎(YHOO.O)与中国阿里巴巴ALIAB.UL关於处理前者在亚洲资产的谈判又陷入僵局,使双方涉资170亿美元的免税资产置换计划陷入疑问.

就在谈判遇到障碍的同一天,雅虎投资者暨对冲基金ThirdPoint的创始人Daniel Loeb也发起行动,要求在雅虎董事会安插自己选择的董事,这进一步凸显出这家昔日互联网先锋正在卷入一场动荡.

Loeb之前曾坚决反对雅虎与私募公司达成少数股权投资协议.他在周二提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,提名前NBC Universal执行长Jeff Zucker、他自己和其他两名人选担任雅虎董事.

若这次亚洲资产交易计划失败,将是这家昔日互联网巨头的又一次受挫,该公司正在艰难扭转业务局面以及平息股东的不满.

根据一位人士形容,雅虎在香港协商时寻求不合理的条件之後,该项协议实际上就已夭折.

不过雅虎显然看法不同.根据另一位熟知内情的消息人士说,雅虎未被通知免税资产置换计划已经正式出局,仍承诺将继续协商.

雅虎及阿里巴巴集团的代表均不愿发表评论.

这位消息人士称,雅虎及其亚洲夥伴仍有可能达成另一项应税交易,但尚有待观察.

雅虎股价在午盘下跌5.8%,至15.19美元.

"我认为协议不是已经夭折,就是得花上更长的时间才能完成,这意味着短期内不会有刺激因素,卖压因而出现,"Gabelli & Co分析师Brett Harriss说.

若该协议达成的话,雅虎持有的阿里巴巴及雅虎日本(4689.T)股份将各自重回原公司,作为交换雅虎将得到具体情况不详的资产.

投资人原本希望犹豫多年的雅虎终於可以出脱其亚洲资产,因认为那是雅虎资产组合中最有价值的部分.

AllThingsDigital援引一名消息人士的话报导称,谈判已"完全停滞",因雅虎的谈判代表突然改变交易条件;该公司董事长Roy Bostock即将辞职,新首席执行官Scott Thompson才上任仅一个月.除此之外,该报导并未提供更多详情.

在各方就协议的基本条款达成一致後约两个月之际,谈判突然陷入僵局,其中原由令人费解.

知情人士就交易现状所做解释略微不同,说明公开讨论最新障碍可能是一种谈判策略.

"这可能是任何一方的一种谈判策略,或者谈判真的有可能破裂,"Gabelli的Harriss称.

分析师表示,过去数年在面对谷歌(GOOG.O)和Facebook的激烈竞争时,雅虎未能采取强有力的措施来扭转广告收入的下滑,激怒了股东.

本月,Bostock宣布他和其他三名董事即将辞职,此前不久雅虎联合创始人杨致远也才离职.杨致远因拒绝微软(MSFT.O)以接近雅虎最高估值的出价求购而饱受指责.(完)

--编译 李春喜/李婷仪/许娜;审校 程琳

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