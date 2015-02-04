雅虎拆分旗下Small Business 为剥离阿里巴巴持股的一部分

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透2月3日 - 雅虎(YHOO.O)决定拆分旗下Small Business部门，作为剥离所持阿里巴巴(BABA.N)股权计划的一部分。
雅虎Small Business帮助小型企业建立并运营其在线商务。
雅虎上周宣布免税剥离其所持阿里巴15%股权的计划，并将这部分股权注入新组建的独立注册的投资公司。这部份股权的估值大约为400亿美元。
雅虎称，该新的实体将包括雅虎所持的3.84亿股阿里巴巴股票，以及一个未指明的“遗留和附属的”雅虎业务。
雅虎Small Business周二在其Tumblr页面上称，“我们正在为我们的平台和服务筹划更多投资。”
该项交易料在2015年第四季进行。该部门将转至SpinCo后，方完成交易。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。