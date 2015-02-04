雅虎拆分旗下Small Business 为剥离阿里巴巴持股的一部分

路透2月3日 - 雅虎(YHOO.O)决定拆分旗下Small Business部门，作为剥离所持阿里巴巴(BABA.N)股权计划的一部分。

雅虎Small Business帮助小型企业建立并运营其在线商务。

雅虎上周宣布免税剥离其所持阿里巴15%股权的计划，并将这部分股权注入新组建的独立注册的投资公司。这部份股权的估值大约为400亿美元。

雅虎称，该新的实体将包括雅虎所持的3.84亿股阿里巴巴股票，以及一个未指明的“遗留和附属的”雅虎业务。

雅虎Small Business周二在其Tumblr页面上称，“我们正在为我们的平台和服务筹划更多投资。”

该项交易料在2015年第四季进行。该部门将转至SpinCo后，方完成交易。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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