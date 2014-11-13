独家：部分雅虎股东不满公司现状 主动请求AOL收购雅虎

路透纽约11月12日 - 雅虎前十大股东中至少有两位对首席执行官(CEO)梅耶尔重振业务的努力深感不满，他们因此向美国线上(AOL)首席执行官Tim Armstrong直接发出请求，希望他考虑与雅虎合并，并掌管合并后的公司。

此前雅虎(YHOO.O)维权投资者Starboard Value LP也在敦促雅虎考虑与美国线上AOL.N合并，并在高位抛售其持有的亚洲网络企业股权套现。

据雅虎投资者称，美国线上的Armstrong很愿意听取雅虎股东的想法，并承认两家公司之间做交易能带来潜在效益。

但据投资者和接近AOL的两名消息人士称，Armstrong淡化了进行交易的可能性。有雅虎投资者称，两家公司之间没有进行商谈，Armstrong表示他只会考虑进行友好的交易。

AOL和雅虎拒绝对此置评。目前无法确定向Armstrong提议的雅虎股东们的持股总数。

AOL十大股东中这两位表示，他们最近几周曾与Armstrong会面，讨论AOL和雅虎之间的可能性。会后这些股东感觉，双方合并的话可省下多达15亿美元的成本。

一位曾经和Starboard交谈过的雅虎股东表示，Starboard希望雅虎分拆网路及电邮业务，把它们并入AOL。此举将使雅虎在阿里巴巴(BABA.N)和雅虎日本(4689.T)的持股由另一家公司持有，满足那些希望资产货币化的投资人。

Starboard一度是AOL相当活跃的股东，2012年曾想拉下三名董事会成员但没有成功。

部分寻求合并的投资人希望梅耶尔不要再对外收购，但该公司周二宣布以6.40亿美元收购视频广告平台BrightRoll。

赞成雅虎和AOL合并的投资人相信，双方结合将可成为让谷歌和Facebook (FB.O)的劲敌。

但分析师已指出，合并能否产生更强劲的成长力道，不但有风险还有问号。(完)

(编译 白云/李婷仪 审校 孙茉莉)

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