雅虎申请延迟在港台使用微软必应 遭法官拒绝

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透旧金山10月21日 - 一位美国法官周一拒绝雅虎(YHOO.O)在台湾和香港延迟使用微软(MSFT.O)必应搜索引擎功能的请求，维持此前仲裁所作出的有利于微软的判决。
法院文件显示，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)请求推迟该公司与微软的搜索合作，认为微软首席执行官鲍尔墨(Steve Ballmer)的退休决定引发疑虑。
但美国地区法官Robert Patterson Jr维持了此前有利于微软的仲裁判决。
雅虎和微软在2010年开始为期10年的搜索合作关系，当时梅耶尔尚未执掌雅虎。两家公司希望通过合作可以更好地与全球第一大搜索引擎谷歌(GOOG.O)竞争。
这项合作并未达到预期效果。谷歌仍是最大的搜索引擎公司，在美国搜索市场的占有率约为三分之二，而微软和雅虎两者合计市场份额基本上没有变化。(完)
(编译 石冠兰 审校 郑茵)
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路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。