雅虎申请延迟在港台使用微软必应 遭法官拒绝

路透旧金山10月21日 - 一位美国法官周一拒绝雅虎(YHOO.O)在台湾和香港延迟使用微软(MSFT.O)必应搜索引擎功能的请求，维持此前仲裁所作出的有利于微软的判决。

法院文件显示，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)请求推迟该公司与微软的搜索合作，认为微软首席执行官鲍尔墨(Steve Ballmer)的退休决定引发疑虑。

但美国地区法官Robert Patterson Jr维持了此前有利于微软的仲裁判决。

雅虎和微软在2010年开始为期10年的搜索合作关系，当时梅耶尔尚未执掌雅虎。两家公司希望通过合作可以更好地与全球第一大搜索引擎谷歌(GOOG.O)竞争。

这项合作并未达到预期效果。谷歌仍是最大的搜索引擎公司，在美国搜索市场的占有率约为三分之二，而微软和雅虎两者合计市场份额基本上没有变化。(完)

(编译 石冠兰 审校 郑茵)

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