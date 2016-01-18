雅虎若出售核心资产 股价或跳涨35%--巴伦周刊

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透纽约1月17日 - 最新一期巴伦周刊(Barron's)称，股东就出售核心互联网业务一事对雅虎(YHOO.O)加大施压，或许还将导致其出售中国电商企业阿里巴巴(BABA.N)和雅虎日本(4689.T)的股权。
出售核心业务及阿里巴巴和雅虎日本股权，可能会令雅虎股价跳涨至每股40美元，较周五收盘的29.14美元上涨近35%。
巴伦周刊称，雅虎股价看来很有吸引力，因为该公司资产估值接近每股48美元。
维权投资者Starboard Value LP上周对雅虎加大施压，矛头直指执行长梅耶尔(Marissa Mayer)及其领导团队，并称爆发代理权争夺战的可能性增大。
Starboard在给雅虎董事会的信函中暗示，梅耶尔及其管理层必须走人，但信中未对她指名道姓。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。