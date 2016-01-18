雅虎若出售核心资产 股价或跳涨35%--巴伦周刊

路透纽约1月17日 - 最新一期巴伦周刊(Barron's)称，股东就出售核心互联网业务一事对雅虎(YHOO.O)加大施压，或许还将导致其出售中国电商企业阿里巴巴(BABA.N)和雅虎日本(4689.T)的股权。

出售核心业务及阿里巴巴和雅虎日本股权，可能会令雅虎股价跳涨至每股40美元，较周五收盘的29.14美元上涨近35%。

巴伦周刊称，雅虎股价看来很有吸引力，因为该公司资产估值接近每股48美元。

维权投资者Starboard Value LP上周对雅虎加大施压，矛头直指执行长梅耶尔(Marissa Mayer)及其领导团队，并称爆发代理权争夺战的可能性增大。

Starboard在给雅虎董事会的信函中暗示，梅耶尔及其管理层必须走人，但信中未对她指名道姓。(完)