独家：接近10家公司入围雅虎资产第二轮竞购 多数为现金出价

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月29日 - 熟悉情况的消息人士称，雅虎(YHOO.O)已挑选出接近10家入围者，竞购该公司核心的互联网资产；这其中包括威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)。多数竞购方都提出现金出价，而非与其他竞购方联手。
消息人士称，入围者主要是大企业和TPG Capital等大型私募股权公司；许多提出进行某种形式联手的小企业则被排除在外，包括Yellow Pages所有人YP LLC。
消息人士不愿透露完整名单。
消息人士指出，一些因为首轮出价不够具体而未能入选的竞购方，仍得到雅虎顾问的重点关注；其中一位就是Liberty Media(LMCA.O)的董事长John Malone，他提议将雅虎业务与他掌控的一家公司合并，以节省税金。
消息人士要求匿名，因为出售细节仍属机密。雅虎、威瑞森通讯、TPG和YP拒绝置评。Liberty Media未回应置评请求。
雅虎此前已经出售雅虎日本的35.5%股权，再卖掉互联网业务换取现金后，雅虎手中将只剩下中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的15%股份。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。