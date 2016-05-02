独家：接近10家公司入围雅虎资产第二轮竞购 多数为现金出价

路透4月29日 - 熟悉情况的消息人士称，雅虎(YHOO.O)已挑选出接近10家入围者，竞购该公司核心的互联网资产；这其中包括威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)。多数竞购方都提出现金出价，而非与其他竞购方联手。

消息人士称，入围者主要是大企业和TPG Capital等大型私募股权公司；许多提出进行某种形式联手的小企业则被排除在外，包括Yellow Pages所有人YP LLC。

消息人士不愿透露完整名单。

消息人士指出，一些因为首轮出价不够具体而未能入选的竞购方，仍得到雅虎顾问的重点关注；其中一位就是Liberty Media(LMCA.O)的董事长John Malone，他提议将雅虎业务与他掌控的一家公司合并，以节省税金。

消息人士要求匿名，因为出售细节仍属机密。雅虎、威瑞森通讯、TPG和YP拒绝置评。Liberty Media未回应置评请求。

雅虎此前已经出售雅虎日本的35.5%股权，再卖掉互联网业务换取现金后，雅虎手中将只剩下中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的15%股份。(完)