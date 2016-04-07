威瑞森通讯拟收购雅虎网络业务并参股雅虎日本--彭博（更新版）

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路透旧金山4月7日 - 彭博周四援引熟悉情况的消息人士报导称，电信巨头威瑞森通讯(Verizon Communications)VZ.N准备出价竞购雅虎YHOO.O互联网业务，并希望同时买下雅虎日本分公司的部分股权。

报导称，威瑞森通讯计划下周对雅虎的互联网业务提出首轮出价。

彭博援引消息称，AlphabetGOOGL.O旗下的谷歌也在考虑出价收购雅虎的核心业务。

不过报导指出，许多原先认为可能投资雅虎的公司却没有出价的打算，包括美国电话电报公司(AT&T)T.N、康卡斯特(Comcast)CMCSA.O和微软MSFT.O。

雅虎股价收跌逾1%报36.17美元。

威瑞森通讯、雅虎与谷歌拒绝就上述报导置评。路透暂时未能联系到美国电话电报公司、康卡斯特和微软发表评论。

威瑞森通讯早在12月便对雅虎核心业务表达兴趣，当时财务长Fran Shammo表示，威瑞森将“检视是否有符合公司策略的业务”，其中包括电邮、新闻、体育与广告科技。

雅虎暂时搁置分拆对中国电商巨头阿里巴巴BABA.N持股的计划后，于2月启动核心业务的标售。

威瑞森对雅虎日本分公司35.5%股权的求购行动，可能令该公司领先所有竞购对手一步。

这项求购也可能迫使雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)退出，因为威瑞森执行长Lowell McAdam最近在电视访谈中表示，将雅虎资产与美国线上(AOL)资产合并，由AOL执行长Tim Armstrong领军，“对投资者而言是好事”。

纽约邮报上月报导称，梅耶尔一直在寻求与私募股权公司合作，希望达成一项“一揽子协议”，在出售公司的同时还能保住自己的职位。

威瑞森周四收跌2.84%。(完)