雅虎聘请投行拟出售约三千项专利--WSJ

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月7日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，雅虎(YHOO.O)已聘请投行Black Stone IP LLC以出售约3,000项专利。
该报导称，雅虎已致函数个潜在买家，这些专利可上溯至雅虎1996年创立的时候，并且包括其原始搜索技术。
报导称，雅虎把这些专利的竞购最后期限定在6月中。
雅虎3月时曾表示将研议出售10-30亿美元的专利、房产以及“非核心资产”。
目前尚未能立即取得雅虎和Black Stone IP对此置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。