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国际财经 | 2016年 6月 8日 星期三 10:51 BJT

雅虎聘请投行拟出售约三千项专利--WSJ

路透6月7日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，雅虎(YHOO.O)已聘请投行Black Stone IP LLC以出售约3,000项专利。

该报导称，雅虎已致函数个潜在买家，这些专利可上溯至雅虎1996年创立的时候，并且包括其原始搜索技术。

报导称，雅虎把这些专利的竞购最后期限定在6月中。

雅虎3月时曾表示将研议出售10-30亿美元的专利、房产以及“非核心资产”。

目前尚未能立即取得雅虎和Black Stone IP对此置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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