雅虎允许部分投资者提名董事会人选

路透3月30日 - 处于困境中的互联网企业雅虎(YHOO.O)将允许部分投资者提名董事会董事，这些投资者须在该公司持股至少3%，且持股时间不短于三年。

根据周三提交给监管部门的文件显示，雅虎修改了公司章程，允许这部分投资者最多提名20%的董事会成员。(1.usa.gov/1RyQU5t)

与苹果(AAPL.O)、美国电话电报公司(AT&T)、Staples(SPLS.O)及花旗集团(C.N)一样，雅虎也采用了新的“委托代理”规定，进一步方便股东或股东团体提名董事会人选。

“委托代理”指股东能够提名董事，同公司挑选的董事会候选人竞争。

维权投资人Starboard Value LP上周发起委托书争夺战，欲撤换雅虎董事会的所有九名成员。该公司在雅虎持有约1.7%的股份。[nL3S16W4U9]

雅虎现面临着股东要求其出售核心业务的压力。在搁置剥离阿里巴巴(BABA.N)股份的计划之后，上个月雅虎开始拍卖核心业务。(完)