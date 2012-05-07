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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 7日 星期一 10:05 BJT

大股东要求雅虎周一前解聘CEO

雅虎大股东--对冲基金Third Point要求雅虎，须不晚於周一解聘执行长汤普森，因其涉嫌学历造假。汤普森履历问题是Third Point执行长勒布披露的，称其简历中填写的计算机学士学位虚假。

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