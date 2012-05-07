大股东要求雅虎周一前解聘CEO

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透旧金山5月4日电（记者 Poornima Gupta）---雅虎大股东--对冲基金Third Point要求雅虎(YHOO.O)，须不晚於周一解聘执行长汤普森（Scott Thompson），因其涉嫌学历造假。
该对冲基金执行长勒布（Daniel Loeb）还敦促雅虎董事会成员哈特（Patti Hart）辞职，称哈特亦涉嫌学历造假。勒布一直在争取该基金提名的候选人加入雅虎董事会。
记者未能立即联系到雅虎发言人置评。
汤普森履历问题是勒布披露的，称其简历中填写的计算机学士学位虚假。雅虎董事会正在对汤普森学历问题进行审查，之前雅虎曾称此问题是“无心之失”。
勒布要求雅虎不晚於周一美东时间正午解聘汤普森，但他未说明，若雅虎不这麽做，他将采取什麽行动。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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