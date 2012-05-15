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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 15日 星期二 09:05 BJT

雅虎CEO因涉嫌学历不实辞职

雅虎执行长Scott Thompson已宣布辞职，因涉嫌学历不实。这标志着对冲基金Third Point负责人Daniel Loeb获得胜利,该公司是雅虎大股东之一，将Thompson教育背景不实的信息公诸于众。

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