雅虎新执行长广受支持 盼重振雄风

路透5月14日电---雅虎(YHOO.O)任命Ross Levinsohn担任临时执行长(CEO),此举向华尔街传递一个信号,即该公司正在回归媒介中心(media-centric)的策略;然而其周末与大股东--对冲基金Third Point达成协议,重新引发外界对公司前景的质疑.

Ross Levinsohn周一上任,成为该公司五年来第五位执行长,以期带领身处困境的雅虎重振雄风.

分析师预计,这位前新闻集团(NWSA.O)高管将在新职位上,充分发挥其数字媒体的经验及谈判方面的能力.他还拥有Third Point主管Dan Loeb的支持.Third Point目前在雅虎董事会拥有三个席次,并促成Scott Thompson的去职.

在Thompson因学历造假争议离职後,雅虎股价周一上扬,终场收高2.04%至15.50美元.

Levinsohn於2010年底加入雅虎,曾担任雅虎美国业务主管,在此期间雅虎持续走下坡路.

但数位互联网行业的内部人士称,Levinsohn在数字媒体领域的背景,以及他与该行业很深的联系,可望帮助雅虎在线上媒体业务上扮演关键的角色.

一位互联网行业高管说,"公众支持他,这或许是他最佳的资产.他已积累了很多的人气."

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其他人对Levinsohn亦表示欢迎,因其具备在媒体和广告营销方面的经验.但众人亦担心,在公司策略明确之前,或还需一段时日.

麦格理银行分析师Ben Schachter在一份研究报告中说,"实际上对公司来说,过去四个月只是个失败的开头,必须从新开始,制定公司策略走向."

Evercore Partners分析师Ken Sena说,投资者"或许对雅虎的新领导层感到满意,尤其是在董事会层面,因为在11个董事会席位中,有八名董事是在过去一年委任的."

**技术抑或媒体战略?**

如果Levinsohn持续担任雅虎执行长,他获得委任及在媒体领域的背景,有望为投资者研判公司未来的战略提供线索.

Levinsohn在雅虎一般员工中颇受欢迎,且谈判能力超群.他曾经协助指导新闻集团收购MySpace,在加盟雅虎前并曾创设一个投资基金,收购全球数字和媒体公司的股份.

相比之下,雅虎前两位执行长Scott Thompson和Carol Bartz,都拥有较强的技术背景.分析师称,雅虎曾指望他们能想方设法让雅虎追上谷歌(Google),因谷歌凭借较强的技术优势打败了雅虎.

"(选择Levinsohn作为执行长)将契合目前雅虎最强势的领域,但或许不会加快技术创新的步伐,"Benchmark Company分析师Clayton Moran表示,其指称雅虎的优势为在线媒体内容.(完)

--编译 李爽/侯向明/肖群英;审校 龚芳

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