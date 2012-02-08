雅虎董事长及三名董事即将辞职

雅虎董事长Roy Bostock和其他三名董事即将辞职。该公司出境艰难，正在推进一项内部整顿，包括讨论其在阿里巴巴集团和雅虎日本所持股份的处理问题。

路透旧金山2月7日电---雅虎(YHOO.O)董事长Roy Bostock和其他三名董事即将辞职.该公司出境艰难,正在推进一项内部整顿,包括讨论其在阿里巴巴集团和雅虎日本(4689.T)所持股份的处理问题.

雅虎周二宣布,任命前Rovi Corp执行长和IBM(IBM.N)高管Alfred Amoroso,以及前eBay(EBAY.O)首席运营官Maynard Webb担任该公司的独立董事.雅虎曾经是互联网行业的领头羊,现在却要为恢复低迷的增长面临一系列艰难的选择.

该公司董事会备受诟病,因迟迟难以逆转颓势,使投资者愈发失去耐心,并且股东在阿里巴巴和其他亚洲资产的处理问题上优柔寡断,让投资者沮丧.

"我们同潜在投资者进行了接洽,并且评估了一项股权投资提议,不过我们认为目前还没有对股东具有吸引力的投资意向,"Bostock在周二公布的致股东信中表示.

在雅虎联合创始人杨致远意外离职後不久,Bostock也将辞职.杨致远因拒绝微软(MSFT.O)以接近雅虎最高估值的出价收购而饱受指责.在杨离职之前,雅虎刚刚任命前PayPal总裁Scott Thompson接替被解雇的执行长Carol Bartz.

近年来雅虎营收增长陷於停滞,而竞争对手Facebook和谷歌(GOOG.O)的在线广告市场份额却不断增长.

曾推动eBay在线支付业务PayPal增长的Thompson,在这个动荡时期加入了雅虎.该公司正在推进一项战略评估,其中包括对出售、私有化或分拆等可能的方案进行讨论.

许多投资者希望雅虎能够出售或剥离亚洲资产,有人揣测Thompson将专注于发展雅虎核心的在线媒体业务.

雅虎的一位主要机构投资者称,该公司剥离亚洲资产的进展"非常缓慢".

尽管该投资者称Bostock"早就应该"离职,他又称董事会人事变动不一定能加快资产处置过程,或提升他对该公司的信心.

Bostock在周二的致股东信中宣布,他和另外三位董事Vyomesh Joshi、Gary Wilson和Arthur Kern将不会在下次的股东大会上参选.

雅虎股价周二在盘後交易中上涨0.01美元,报15.83.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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