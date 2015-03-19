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中国财经 | 2015年 3月 19日 星期四 10:14 BJT

雅虎将撤出在中国的剩余业务--WSJ

路透3月18日 - 华尔街日报(WSJ)引述消息人士报导称，雅虎(YHOO.O)将撤出在中国的剩余业务，并裁减200-300名员工。

报导称，雅虎将关闭其北京研究中心。

消息人士指出，雅虎关闭北京办公室的决定并不是受到审查相关问题或中国政府压力的影响。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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