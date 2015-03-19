雅虎将撤出在中国的剩余业务--WSJ

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透3月18日 - 华尔街日报(WSJ)引述消息人士报导称，雅虎(YHOO.O)将撤出在中国的剩余业务，并裁减200-300名员工。
报导称，雅虎将关闭其北京研究中心。
消息人士指出，雅虎关闭北京办公室的决定并不是受到审查相关问题或中国政府压力的影响。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。