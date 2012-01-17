雅虎共同创始人杨致远辞职

2010年9月22日在纽约拍到的杨致远出席活动的资料图片。 REUTERS/Lucas Jackson

路透旧金山1月17日电---互联网公司雅虎(YHOO.O)的共同创始人杨致远周二辞职.

雅虎称,杨致远从周二开始将不再担任公司董事,并辞去在公司内的其它职务.他在1995年与人合作创办了雅虎.

两周前雅虎刚刚任命了Scott Thompson为公司新执行长.

雅虎股价在周二盘後交易中上涨3.4%,报15.97美元.

周二的公司声明提到杨致远致公司董事长的一封信,他在信中表示,将离开雅虎去从事"雅虎以外的兴趣",并称他"衷心希望"Thompson领导公司走向成功的未来.

公司称,杨致远亦不再担任雅虎日本和阿里巴巴集团的董事.

杨致远虽然被誉为互联网奠基人之一而在业内受到尊崇,但多年来却一直受到投资人的指摘.

2008年他担任执行长期间,雅虎拒绝了微软公司约440亿美元的主动收购邀约.此後雅虎股价在全球金融危机中暴跌,目前市值约为200亿美元.

近来,一些大股东指责杨致远与雅虎董事长Roy Bostock操纵公司的"战略评估".这次评估中讨论了将公司出售,私有化和分拆的可能性.(完)