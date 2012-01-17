雅虎共同创始人杨致远辞职

韩国乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透旧金山1月17日电---互联网公司雅虎(YHOO.O)的共同创始人杨致远周二辞职.
雅虎称,杨致远从周二开始将不再担任公司董事,并辞去在公司内的其它职务.他在1995年与人合作创办了雅虎.
两周前雅虎刚刚任命了Scott Thompson为公司新执行长.
雅虎股价在周二盘後交易中上涨3.4%,报15.97美元.
周二的公司声明提到杨致远致公司董事长的一封信,他在信中表示,将离开雅虎去从事"雅虎以外的兴趣",并称他"衷心希望"Thompson领导公司走向成功的未来.
公司称,杨致远亦不再担任雅虎日本和阿里巴巴集团的董事.
杨致远虽然被誉为互联网奠基人之一而在业内受到尊崇,但多年来却一直受到投资人的指摘.
2008年他担任执行长期间,雅虎拒绝了微软公司约440亿美元的主动收购邀约.此後雅虎股价在全球金融危机中暴跌,目前市值约为200亿美元.
近来,一些大股东指责杨致远与雅虎董事长Roy Bostock操纵公司的"战略评估".这次评估中讨论了将公司出售,私有化和分拆的可能性.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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