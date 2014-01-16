雅虎首席运营官上任一年后离职 原因不明

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透旧金山1月15日 - 雅虎(YHOO.O)首席运营官(COO)亨利克·德卡斯特罗(Henrique de Castro)在仅任职约一年后将于周四离职。当初该公司首席执行长梅耶尔(Marissa Mayer)就职不久便从谷歌(GOOG.O)把他挖来，颇为引人注目。
雅虎在周三的文件中并没有给出他离职的原因，但科技业博客(部落格/blog) Recode获得了寄发给雅虎员工的备忘录，当中非常直白地指出，梅耶尔说是她解雇了德卡斯特罗。
梅耶尔在备忘录中写道，“经过自我反思，我作出了这个艰难决定：我们的首席运营官亨利克·德卡斯特罗应该离开公司。”
雅虎拒绝对此置评。
亨德卡斯特罗的离开标志着雅虎领导层中发生了重大转变。
无法立即联系到德卡斯特罗对此置评。(完)
(编译 石冠兰 审校 张明钧)
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