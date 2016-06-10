雅虎将评估对其核心互联网资产的第二轮竞购出价--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月9日 - 消息人士称，威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)等几家公司对雅虎(YHOO.O)核心互联网资产提交第二轮竞购出价后，雅虎将确定新的竞购名单。
一名消息人士称，虽然威瑞森旗下拥有美国线上(AOL)AOL.N令其可以获得协同增效，但相比各家出价，该公司的报价处于低端，这提升了AT&T等竞购方的胜出机率。
该消息人士称，第二轮竞标不要求融资承诺，雅虎将在未来几天确定新的竞购名单，挑选有约束力的报价。
周四稍早美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引消息人士报导称，雅虎接到了对其核心业务的多个竞标，价格不低于50亿美元。威瑞森通讯逾35亿美元的出价不具竞争力。
此前路透的消息人士称，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)董事长巴菲特支持的一个财团也提交了报价。该财团由Quicken Loans创始人Dan Gilbert牵头。
部分收购业者退出竞购，因质疑雅虎的网路资产是否能够独立经营下去，但消息人士指出，TPG Capital LP、以及由贝恩资本(Bain Capital)私募股权及Vista Equity Partners Management组成的财团提出了竞购。
消息人士不愿具名，因为标售细节事属机密。雅虎、威瑞森通讯、美国电话电报公司、TPG及贝恩资本皆拒绝置评，Quicken Loans及Vista则是未立即对置评请求做出回应。
路透上月报导，威瑞森通讯主要是对雅虎广告技术工具有兴趣，同时一直检视其他待售资产，包括搜寻、电子邮件、以及即时通讯等服务，是否能够与美国线上(AOL)相应业务进行合并。威瑞森通讯为美国最大移动通讯服务商，该公司于去年以44亿美元收购了AOL。
一名消息人士称，AT&T一直与一家投资银行合作竞标。AT&T一直试图在广告技术领域追上威瑞森，同时寻求拓展移动影音等服务。
雅虎出售网路资产将使其对雅虎日本持股降至35.5%，对中国电子商务巨擘阿里巴巴持股则将降至15%，这些事业是雅虎旗下最具价值的投资。(完)
(编译 王丽鑫/张明钧; 审校 李爽)
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