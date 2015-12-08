雅虎考虑出售核心业务 不会剥离阿里巴巴持股--CNBC

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透旧金山/班加罗尔12月8日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，雅虎(YHOO.O)在考虑出售其核心业务，但不会出售阿里巴巴(BABA.N)持股，这种立场大逆转是因为之前维权投资者施压。
盘后交易中，雅虎股价涨近2%。阿里巴巴股价涨1.3%。
雅虎核心业务包括广受欢迎的雅虎邮箱(Mail)服务、新闻网站、微型博客平台Tumblr及其广告科技等产品。
CNBC援引消息来源的这篇报导没有公布可能的价格，但表示料将周三宣布。分析师和银行人士估计，该业务价值在20-80亿美元之间，许多人认为可能的价格是40亿美元。
他们说，私募股权、媒体和网络公司可能是潜在买家。
上周雅虎董事会召开了三天的会议。维权投资者Starboard Value LP向雅虎施压，要求出售核心业务，而非推进剥离在阿里巴巴300亿美元持股的计划。
暂未联系到雅虎予以置评。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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