雅虎考虑出售核心业务 不会剥离阿里巴巴持股--CNBC

路透旧金山/班加罗尔12月8日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，雅虎(YHOO.O)在考虑出售其核心业务，但不会出售阿里巴巴(BABA.N)持股，这种立场大逆转是因为之前维权投资者施压。

盘后交易中，雅虎股价涨近2%。阿里巴巴股价涨1.3%。

雅虎核心业务包括广受欢迎的雅虎邮箱(Mail)服务、新闻网站、微型博客平台Tumblr及其广告科技等产品。

CNBC援引消息来源的这篇报导没有公布可能的价格，但表示料将周三宣布。分析师和银行人士估计，该业务价值在20-80亿美元之间，许多人认为可能的价格是40亿美元。

他们说，私募股权、媒体和网络公司可能是潜在买家。

上周雅虎董事会召开了三天的会议。维权投资者Starboard Value LP向雅虎施压，要求出售核心业务，而非推进剥离在阿里巴巴300亿美元持股的计划。

暂未联系到雅虎予以置评。(完)