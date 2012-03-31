雅虎下周将开始裁员--报导

据媒体报导，雅虎下周将开始裁减数千人，并将在随後一周公布公司重组计划。雅虎拒绝就此置评。科技博客AllthingsD援引匿名消息人士的话称，此次裁员将主要影响雅虎的产品、研究和销售团队，且不会一次性完成。根据一项还在最後敲定的计划，雅虎将重组业务，成立一个全球媒体部门。路透