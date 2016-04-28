雅虎同意董事会新增四名独立董事 与Starboard休战

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月27日 - 雅虎(Yahoo!) (YHOO.O)周三同意董事会新增四名独立董事，向维权投资人对冲基金Starboard Value LP施加的压力低头，避免了年会前一场委托书争夺战。
雅虎应允这一要求表明，雅虎董事会和管理团队承受主要股东要求解决这场纠纷的压力，同时也表明Starboard愿意搁置撤换董事会成员、取得董事会控制权的计划。
雅虎与直言不讳的维权投资方停止纷争，有助于雅虎为目前正在进行的核心业务拍卖清扫障碍。
雅虎表示，Starboard执行长Jeffrey Smith以及与其有关系的三位独立董事将即刻加入董事会。
双方达成一致的关键在于，Smith也加入雅虎的战略评估委员会，该委员会目前监管该公司核心业务出售事宜，而此事是在Smith积极推动下进行的。
雅虎与Starboard达成一致意味着，雅虎现在可以不用为代价高昂的委托书之战而分心，能够将精力集中到核心搜索业务的出售上，该业务的潜在买家Verizon Communications Inc (VZ.N)等都发出了收购意向。
雅虎还得理清与软银集团 (9984.T)的关系，该集团持有雅虎日本43%的股份，雅虎还持有中国阿里巴巴(BABA.N)15.5%的股份。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。