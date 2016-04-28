雅虎同意董事会新增四名独立董事 与Starboard休战

路透4月27日 - 雅虎(Yahoo!) (YHOO.O)周三同意董事会新增四名独立董事，向维权投资人对冲基金Starboard Value LP施加的压力低头，避免了年会前一场委托书争夺战。

雅虎应允这一要求表明，雅虎董事会和管理团队承受主要股东要求解决这场纠纷的压力，同时也表明Starboard愿意搁置撤换董事会成员、取得董事会控制权的计划。

雅虎与直言不讳的维权投资方停止纷争，有助于雅虎为目前正在进行的核心业务拍卖清扫障碍。

雅虎表示，Starboard执行长Jeffrey Smith以及与其有关系的三位独立董事将即刻加入董事会。

双方达成一致的关键在于，Smith也加入雅虎的战略评估委员会，该委员会目前监管该公司核心业务出售事宜，而此事是在Smith积极推动下进行的。

雅虎与Starboard达成一致意味着，雅虎现在可以不用为代价高昂的委托书之战而分心，能够将精力集中到核心搜索业务的出售上，该业务的潜在买家Verizon Communications Inc (VZ.N)等都发出了收购意向。

雅虎还得理清与软银集团 (9984.T)的关系，该集团持有雅虎日本43%的股份，雅虎还持有中国阿里巴巴(BABA.N)15.5%的股份。(完)