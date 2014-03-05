雅虎将不再允许用户利用Facebook或谷歌身份访问其服务

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透旧金山3月4日 -雅虎(YHOO.O)将不再允许用户利用Facebook(FB.O)和谷歌(GOOG.O)身份登录并使用其在线服务，包括Fantasy Sports和照片分享网站Flickr。
据雅虎的一名发言人士，这个变化将逐步推进，将要求用户注册一个雅虎ID，这样才能使用其服务。
这是雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)采取的最新一项改变。梅耶尔正在努力激发用户对雅虎网络产品的兴趣并重振营业收入。
“雅虎持续致力于改善用户体验，”雅虎在声明中表示，并称新做法将“允许我们向所有的人提供最佳的个性化体验”。
雅虎发言人表示，用于登录Facebook和谷歌的按钮最终将从所有雅虎页面中清除，但她拒绝提供时间表。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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