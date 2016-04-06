美国个股：雅虎预计2016年营收下降近15%，获利减少逾20%--Re/code

路透4月6日 - 科技新闻网站Re/code周三引述雅虎 文件报导称，雅虎预计今年营收和获利较2015年都将大幅下滑，营收料下降近15%，获利料减少逾20%。

Re/code引述雅虎银行家发放给潜在买家的披露文件内容称，雅虎财务状况变得“愈发糟糕”。

雅虎发言人拒绝对该报导置评。

Re/code称，雅虎还预计到2016年底时，员工人数从2015年的10,500人减少至约9,000人，但基于股票的薪资保持稳定。

Re/code表示，雅虎预计，2016年扣除分享予网路伙伴的收入(TAC, traffic acquisition costs)后的营收料为35亿美元，折旧、税收及摊销前的获利料为7.5亿美元。(完)