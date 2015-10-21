焦点：雅虎与谷歌签订广告协议 第三季获利与营收均不及预估

资料图片：雅虎执行长梅耶尔在2014年消费电子展上做主题演讲。 REUTERS/Robert Galbraith

路透10月21日 - 雅虎(YHOO.O)周二表示，其已与谷歌签订搜索广告协议，可望为执行长梅耶尔扭转公司局面的努力带来助力。该公司并公布营收和获利均不及市场预估。

雅虎与Alphabet(GOOGL.O)旗下部门谷歌的协议，是在现有与微软(MSFT.O)搜索合作关系的基础上所建立的，在这种合作关系下，雅虎可以从其网站上的广告拿到1%的收入。

雅虎表示，双方已同意延后在美国执行该协议，好让司法部反垄断部门有时间审核。

面对谷歌和Facebook (FB.O)的激烈竞争，雅虎一直在努力提高广告收入。

与谷歌的广告合作协议是该公司第三季季报中少有的亮点之一。

雅虎称，预计第四季营收11.6-12亿美元之间，远低于汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预期的13.3亿美元。

执行长梅耶尔称，这一财测“没有预示我们希望取得的结果”。

“我们的核心(广告)业务还在持续面临营收难题，尤其是遗留业务部分，”梅耶尔在与分析师的电话会议中称。

**新兴业务表现不俗**

雅虎称，剥离其在中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)15%持股的计划可能在明年1月结束。这项计划是股东关注的一个关键问题。

雅虎今年稍早寻求美国国税局在私人信件中确认，这笔目前价值约为270亿美元的交易是否会带来纳税负担。国税局回绝了这一请求，但雅虎称其无论如何都将在年底前推进剥离计划。

如果没有亚洲的资产，很多分析师认为雅虎的核心业务值不了多少钱。其亚洲资产包括持有雅虎日本 (4689.T) 35%的股份。

除了与谷歌的交易之外，另外仅有的一个好消息来自于雅虎的新兴市场业务，即梅耶尔称之为的Mavens--移动、视频、原生广告和社交媒体。

来自这块业务的收入当季增长43%至4.22亿美元。

扣除特殊项目，该公司第三季每股收益为0.15美元，不及分析师预期的0.17美元。

扣除支付给合作网站的费用之后，雅虎当季收入从10.9亿美元下降至10亿美元，公司预计当前季度这一收入将降至9.2亿-9.6亿美元的水平。

第三季雅虎分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)增至2.23亿美元，上年同期为5,400万美元。

公认会计原则(GAAP)营收增长6.8%，至12.3亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计雅虎第三季营收为12.6亿美元。

该股周二收于32.83美元，今年迄今累计下跌35%。(完)