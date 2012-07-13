雅虎40万用户和密码遭黑客盗取

路透波士顿7月12日电（记者 Jim Finkle）---因黑客利用了雅虎电脑系统中的漏洞，超过40万雅虎(YHOO.O)用户的账户名和密码被盗并被公布在网上，其他网站也存类似风险。

谷歌(GOOG.O)、美国在线(AOL)和微软(MSFT.O)部分用户的信息也被泄露。上述三公司表示，他们要求受影响用户重置Gmail、AOL、 Hotmail、MSN和Live.com等网址的密码。

雅虎就此发布致歉声明。该公司在一年之中已失去两名首席执行官，并竭力修复业已停滞的营收增长。

雅虎董事长阿尔弗莱德·阿莫鲁索(Alfred Amoroso)在周四上午的年度股东会议上承认，雅虎经历了“动荡”的一年。雅虎临时CEO罗斯·莱文索恩(Ross Levinsohn)对与会者表示，他对公司的前景表示乐观。

雅虎的漏洞引发了安全专家的口诛笔伐。他们称像雅虎这样的大型互联网企业本应在保护用户数据方面做得更好。

德雷塞尔大学刑事司法副教授Rob D’Ovidio表示：“这说明雅虎存在非常松懈的安全行为。”

他说，比如，黑客能在一天之内盗取逾40万个明文密码，这说明雅虎要麽完全没有对其进行加密，要麽只是采用了极易被破解的加密方式。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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