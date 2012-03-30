雅虎下周将开始裁员--报导

路透旧金山3月30日电----据媒体报导，雅虎 (YHOO.O)下周将开始裁减数千人，并将在随後一周公布公司重组计划。

雅虎拒绝就此消息置评。

科技博客AllthingsD援引匿名消息人士的话报导称，此次裁员将主要影响雅虎的产品、研究和销售团队，且不会一次性完成。

根据一项还在最後敲定的计划，雅虎将重组业务，成立一个全球媒体部门。报导称，公司正规划其广告技术和搜索业务的未来。

此次裁员及重组行动是新任CEO汤普森(Scott Thompson)上任以来最大的一次动作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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