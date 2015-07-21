雅虎第二季获利不及市场预期 因业务支出增加

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月21日 - 美国互联网企业雅虎(YHOO.O)周二公布季度获利不及预期，由于公司增加支出用于吸引网站用户，以便更好地与谷歌(GOOGL.O)和Facebook(FB.O)竞争。
雅虎股价在盘后交易中大跌3%。
该公司一直在开发移动平台的内容，希望能提升用户数量和广告营收。在激烈竞争的冲击下，公司核心的在线广告业务陷入困境。
雅虎截止6月30日第二季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.16美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预期EPS为0.18美元。
分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)增至2.002亿美元，上年同期为4,380万美元。
当季扣除支付给伙伴网站的费用后的总营收持平于10.4亿美元。
搜索业务营收增加22%，而广告营收上升15%。
公司净亏损2,160万美元，合每股亏损0.02美元；上年同期为获利2.697亿美元或0.26美元。
截至周二收盘，雅虎股价今年以来已下挫21.3%。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。