独家：雅虎应美国情报机构要求秘密检查客户邮件--消息

路透旧金山10月4日 - 据知情人士透露，雅虎(YHOO.O)去年秘密制定一项专门的软件计划，检查客户收到的所有邮件，按照美国情报部门官员提供的特定信息进行搜索。

三位前雇员及一位消息人士称，雅虎遵照美国政府一项机密要求，按国家安全局或联邦调查局(FBI)的命令，浏览数以亿计的雅虎邮箱账户。

一些监控专家称，一家美国互联网公司同意情报机构要求、搜索所有收件信息，这种做法不同于实时监测存储信息或检查少量账户，这种事还是首次被曝光。

尚不知道情报机构的官员要查找哪些信息，只知道他们希望雅虎搜索一套字符。知情人士称，这可能是邮件或附件中的一个短语。这些知情人士要求匿名。

路透无法确定雅虎已交出哪些数据。也无法确定情报官员是否曾向雅虎以外的其他邮件服务提供商提出这类要求。

根据两位已离职员工说，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)决定遵守这一指令，惹恼了一些高级主管，并且导致首席信息安全官Alex Stamos在2015年6月离职。Stamos目前在Facebook(FB.O)担任安全部门最高主管。

Stamos透过Facebook发言人表示拒绝接受访问。

国家安全局把这个问题转给美国国家情报总监办公室，但后者拒绝置评。

专家说国家安全局或FBI可能曾向其他互联网公司提出同样要求，因为他们显然并不知道调查对象使用的邮件帐号是甚么。国家安全局通常透过FBI进行国内监控，所以很难得知是哪一个机构想寻找讯息。

谷歌以及微软是美国两大邮件服务供应商，两者周二均表示并未进行过这类的邮件搜寻。(完)