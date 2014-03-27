版本:
中国
国际财经 | 2014年 3月 27日 星期四 17:25 BJT

雅虎日本称将出价约32亿美元从软银手中收购eAccess

路透东京3月27日 -雅虎日本(4689.T)周四表示，将从母公司软银(9984.T)手中，以3,240亿日圆(31.7亿美元)购买移动和宽带提供商eAccess，来扩大为平板电脑和智能手机提供的服务。

软银公布声明称，将在2015年3月结束的财年计入557亿日圆的特别收益。软银持有约42.5%的雅虎日本股份。(完)

(编译 田建华; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐