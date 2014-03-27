雅虎日本称将出价约32亿美元从软银手中收购eAccess

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透东京3月27日 -雅虎日本(4689.T)周四表示，将从母公司软银(9984.T)手中，以3,240亿日圆(31.7亿美元)购买移动和宽带提供商eAccess，来扩大为平板电脑和智能手机提供的服务。
软银公布声明称，将在2015年3月结束的财年计入557亿日圆的特别收益。软银持有约42.5%的雅虎日本股份。(完)
(编译 田建华; 审校 徐文焰)
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路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。