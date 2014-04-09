雅虎日本6月拟用支付宝作为网购付款渠道

路透东京4月9日 - 雅虎日本计划从6月开始采用支付宝，作为雅虎购物网站的付款选项。

中国消费者在雅虎购物上购买商品，必须要使用Tenso.com的中介服务。在买方完成付款程序后，Tenso.com会把在雅虎购物上购买的商品寄出。

到目前为止，能够使用的付款方式仅有信用卡和美国PayPal付费服务。在加入支付宝后，雅虎希望藉由透过中国消费者更便利的付费管道，提高该网站的销售量。

许多在日本雅虎拍卖上购买的商品也是透过中介服务运送到中国。而中国对于日本的产品需求强劲，尤其是电子产品。

支付宝是中国阿里巴巴旗下分支，阿里巴巴在中国电子商务市场市占率达80%。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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