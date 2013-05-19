雅虎日本怀疑2,200万用户身份资料泄漏--共同社

路透5月17日 - 共同社报导称，雅虎日本(4689.T)周五晚间表示，在发现有人未经授权试图访问其网站的管理系统后，怀疑有至多2,200万个用户的身份资料可能已经“泄露”。

共同社表示，被泄露的信息不包括用户的密码以及重置密码所需的身份验证资料。

据日本共同社报导，雅虎日本是当地时间周四晚间9点左右检测到这一访问企图的。

该公司在切断访问之后对系统进行了检查，并发现了企图窃取用户身份资料的迹象。

雅虎(YHOO.O)拥有雅虎日本的35%股份。(完)

(编译 张涛; 审校 张荻)

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