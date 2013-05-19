雅虎日本怀疑2,200万用户身份资料泄漏--共同社

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透5月17日 - 共同社报导称，雅虎日本(4689.T)周五晚间表示，在发现有人未经授权试图访问其网站的管理系统后，怀疑有至多2,200万个用户的身份资料可能已经“泄露”。
共同社表示，被泄露的信息不包括用户的密码以及重置密码所需的身份验证资料。
据日本共同社报导，雅虎日本是当地时间周四晚间9点左右检测到这一访问企图的。
该公司在切断访问之后对系统进行了检查，并发现了企图窃取用户身份资料的迹象。
雅虎(YHOO.O)拥有雅虎日本的35%股份。(完)
(编译 张涛; 审校 张荻)
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路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯外交部周二表示，希望俄方与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在莫斯科的会晤富有成果，但称美国对朝鲜的立场让俄罗斯感到极为担忧。
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。