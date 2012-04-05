雅虎将裁员2,000人 降规模刺激成长

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
* 执行长预期雅虎规模缩小、更为灵活、且获利更高
* Facebook及谷歌侵蚀雅虎业务
* 4月17日将公布进一步细节
路透4月4日电---雅虎(YHOO.O)将会裁员2,000人,或相当於14%的人力,这是该公司多年来最大幅度的裁员行动,因新任执行长Scott Thompson试图以更为小巧灵活的公司型态来刺激成长,在此同时节省数以亿美元计的成本.
华尔街对於此举反应冷淡,雅虎之前两任执行长均未能找到办法来回应网路搜寻巨擘谷歌(GOOG.O)及网路社群Facebook的竞争.
2011年底时,雅虎员工人数约为14,000人,该公司称裁员将使公司每年节省3.75亿美元,且将在第二季出现1.25-1.45亿美元的税前现金费用.
该公司不愿评论裁员的细节.
部分分析师对裁员行动提出质疑,而外界对裁员举措早有预期.
"裁员无助於营收成长."BGC Partners的Colin Gillis表示."人们想要从雅虎见到的是提出一套能够带动营收成长的计画及细节."
Thompson指出,这些变革将会让雅虎规模更为轻巧,将重心放在核心业务上,他指称核心业务包括"核心媒体与通讯"、"各式平台"、以及"数据"等等.
"我们今日宣布的变革将是顾客至上,且可让我们迅速行动,完成工作."路透取得Thompson周三向员工发表的备忘录内容显示,他在当中并称变革过後公司"规模缩小、更为灵活、且获利更高.
麦格理分析师Ben Schachter认为裁员是决定公司新方向的开始.
"Scott Thompson到任并非是为了改变业务."Schachter表示."他见到公司资产中有潜力的部分."
一名雅虎发言人士表示,公司中所有部门都将受到裁员的影响,但部分组织受到的影响较大.但她不愿评论哪些是受到冲击最大的部门.
雅虎表示,4月17日公布第一季财报时将宣布相关计画细节.
在雅虎宣布裁员前,该公司因面临谷歌及Facebook竞争而出现营收下滑.去年雅虎营收达49.8亿美元,虽高於Facebook的37.1亿美元,但後者员工人数仅3,200人.
雅虎股价周三收高0.6%至15.27美元.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。