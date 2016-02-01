雅虎可能宣布裁员15%并关闭多个业务部门--WSJ

路透2月1日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，雅虎(YHOO.O)首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)将宣布削减成本计划，其中包括裁员15%或约相当于1,600个工作岗位，以及关闭多个业务部门。

华尔街日报引述知情人士报导，雅虎周二公布第四季业绩后可能宣布上述计划。报导未指明哪些业务部门可能会被关闭。

雅虎发言人称，在公布业绩前的静默期，该公司不能就此发表评论。

维权投资者此前施压雅虎出售核心业务，而不是剥离这些业务，即便出售业务可能导致支付更多税金。

上月，维权投资者Starboard Value LP致函雅虎，矛头对准梅耶尔和她的管理团队，爆发代理权争夺战的可能性上升。信函暗示梅耶尔及其他高管必须下课，尽管未点出她的名字。

尚不清楚梅耶尔将要宣布的计划是否会满足他们的要求，但削减成本或将增强雅虎对买家的吸引力。

美国电信企业威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)财务长Fran Shammo曾在12月初表示，若雅虎进行出售，该公司可能有兴趣收购。分析师称，其他潜在买家包括媒体公司及私募股权公司。

根据公司官网数据，截至2015年6月30日，雅虎员工总数约为1.1万人；2014年12月31日时，全职员工以及固定期限合同工总计约1.25万人。(bit.ly/1P0L4uC)

上周，雅虎确认计划关闭阿根廷和墨西哥的办公室。该公司拒绝说明有多少职位将受影响，但表示这些办公室规模很小且“侧重于销售”。

雅虎股价周一收盘微涨0.2%报29.57美元。截至上周五收盘，该股在过去一年下跌约三分之一。(完)