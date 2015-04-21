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国际财经 | 2015年 4月 22日 星期三 07:32 BJT

雅虎聘请顾问评估出售雅虎日本持股

路透旧金山4月21日 - 雅虎(YHOO.O)周二表示，已经聘请顾问评估出售对雅虎日本的持股事宜。

雅虎宣布计划剥离阿里巴巴(BABA.N)持股后，投资者一直在要求首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)将对雅虎日本的持股套现。

梅耶尔在与华尔街分析师的电话会议上说，对于雅虎日本的持股，顾问团队将帮助雅虎“决定将价值最大化的最有前途的选择”。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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